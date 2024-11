Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 21 Novembre a Abbiategrasso si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà nel corso della mattinata in un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un significativo cambiamento, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno fino a sera. Le temperature, che si manterranno relativamente fresche, subiranno un calo progressivo durante la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,4°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a nubi sparse e una temperatura che scenderà leggermente. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle ore 09:00 si assisterà a un incremento delle nubi, con temperature che varieranno da 4,2°C a 7,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 54%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 7,1°C. Le previsioni meteo indicano un aumento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 16:00. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, raggiungendo valori di 1,27mm di pioggia moderata entro le 17:00. L’umidità salirà fino a toccare il 95%.

La sera si preannuncia piovosa, con temperature che scenderanno fino a 2,7°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,81mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento, pur mantenendosi a una velocità moderata, contribuirà a rendere l’atmosfera più fredda e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo la giornata di pioggia di Giovedì, si prevede un miglioramento per Venerdì, con un ritorno a condizioni più serene, anche se le temperature rimarranno fresche. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuove perturbazioni, rendendo necessario monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.2° perc. +3.4° prob. 3 % 7.7 NNE max 17.7 Grecale 53 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.9° perc. +3.1° Assenti 7.5 NE max 14.2 Grecale 72 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 3.1 N max 5.2 Tramontana 66 % 1010 hPa 10 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.1 NNO max 2 Maestrale 55 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +7.3° prob. 10 % 5 E max 7.1 Levante 56 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6° perc. +4.6° 0.38 mm 6.8 NE max 14 Grecale 74 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.3° perc. +1.8° 1.21 mm 5.9 NE max 14.5 Grecale 95 % 998 hPa 22 pioggia leggera +2.7° perc. +0.5° 0.56 mm 8 N max 14.1 Tramontana 97 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:46

