Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Abbiategrasso indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +1,5°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo circa +6,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, mentre in sera il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +4°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai +1,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, garantendo un’atmosfera fresca e asciutta.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa +6,1°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5-8 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più accentuata. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con una temperatura massima che toccherà i +7,4°C. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 36%, mentre il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 4 km/h. Non si prevedono piogge, quindi sarà un pomeriggio asciutto, ma con un clima fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nubi. Domani, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.8° perc. -1.3° Assenti 10.8 O max 21.8 Ponente 55 % 1022 hPa 4 cielo sereno +1.5° perc. -1.1° Assenti 8.5 ONO max 19.8 Maestrale 56 % 1024 hPa 7 cielo sereno +1.2° perc. -1.4° Assenti 8.5 O max 15.4 Ponente 57 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5° perc. +3.6° Assenti 6.4 NO max 8.8 Maestrale 40 % 1029 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +6.6° Assenti 5.4 ONO max 6.6 Maestrale 34 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.3 O max 4.5 Ponente 43 % 1030 hPa 19 cielo coperto +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.7 ONO max 4 Maestrale 48 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.2° perc. +3.1° Assenti 5.2 NO max 6.8 Maestrale 53 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:45

