Meteo Acerra, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Acerra di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15°C nelle prime ore della notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 41% e il 63%.

Durante la notte, Acerra si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature. Le condizioni di meteo sereno permetteranno di godere di una serata tranquilla, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, con umidità che si attesterà intorno al 63%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 19,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 21,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la velocità del vento diminuirà, raggiungendo i 3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 41%, e non si prevedono piogge significative. La giornata si concluderà con un clima mite, ma con un cielo che rimarrà nuvoloso.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che aumenterà fino al 63%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 7.7 NE max 12.1 Grecale 66 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 7.5 NE max 11.7 Grecale 71 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.5° perc. +14.9° Assenti 8.6 NE max 12 Grecale 69 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 6.6 ENE max 8 Grecale 49 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 3 ENE max 5.4 Grecale 41 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.5° Assenti 2.2 NNE max 4.9 Grecale 46 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18° prob. 2 % 6.2 NE max 11.7 Grecale 53 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° prob. 2 % 7.7 NE max 13 Grecale 60 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:48

