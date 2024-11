Meteo Acerra, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Acerra indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,8°C e i 16,5°C, mentre il vento sarà debole, prevalentemente da sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene ci sia stata pioggia leggera nelle prime ore della notte.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 64%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da sud-sud-est. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 13,9°C a 16,2°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 79%, e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,5°C, mantenendo un cielo coperto. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 73%. Anche in questo caso, il vento sarà debole e non si prevedono piogge significative. La situazione meteo rimarrà stabile, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’80%. Il vento continuerà a essere debole, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acerra indicano una stabilità meteorologica, con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti. Domani e dopodomani, le condizioni meteo dovrebbero rimanere simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° prob. 8 % 1.8 S max 4.7 Ostro 66 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 14 % 1.5 SE max 6 Scirocco 72 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 8 % 3 ESE max 6.9 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 12 % 3.7 SE max 7.4 Scirocco 79 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° prob. 18 % 5.9 SSE max 8.8 Scirocco 73 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° prob. 18 % 4 SE max 5.5 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.4° perc. +15° prob. 16 % 3.3 SE max 3.7 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 15 % 2.7 SE max 3.4 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

