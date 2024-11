Meteo Acerra, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acerra di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Nella mattina, il meteo risulterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno al 9%, e l’umidità si manterrà su valori contenuti, favorendo una sensazione di benessere. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse. L’intensità del vento sarà moderata, ma non si registreranno precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Il cielo si presenterà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, le temperature continueranno a oscillare tra i 16°C e i 22°C, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto e passeggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 5.1 NE max 6.3 Grecale 57 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 6 NE max 7.6 Grecale 61 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 6.3 NE max 8.1 Grecale 58 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +19.3° Assenti 4.4 NE max 5.5 Grecale 41 % 1026 hPa 13 nubi sparse +22° perc. +21.1° Assenti 1.1 NNO max 4.8 Maestrale 34 % 1025 hPa 16 poche nuvole +20.3° perc. +19.4° Assenti 3.4 ONO max 6.2 Maestrale 40 % 1025 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +17.5° Assenti 4.5 NE max 7.6 Grecale 51 % 1027 hPa 22 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 6.5 NE max 10.4 Grecale 58 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:49

