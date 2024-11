Meteo Aci Catena, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 95% in serata. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili, e l’umidità si attesterà su valori piuttosto alti, intorno all’84%.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con piogge leggere e una temperatura di circa 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 61%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che si aggireranno intorno a 0,32mm. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’82%.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa il 74%. Anche in questo frangente, la brezza leggera da Est – Nord Est accompagnerà le condizioni di instabilità, con precipitazioni che si attesteranno intorno a 0,55mm.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà simile, con piogge leggere e temperature che scenderanno leggermente fino a 17,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 76%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno sui 16,6°C. Le previsioni meteo indicano la possibilità di piogge leggere che si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le precipitazioni saranno modeste, con valori di circa 0,15mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero presentarsi situazioni simili, con un’attenzione particolare alle possibili variazioni delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.37 mm 5 ENE max 7 Grecale 83 % 1027 hPa 5 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.62 mm 8.6 ENE max 12.7 Grecale 84 % 1027 hPa 8 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.6 mm 12.6 ENE max 16.9 Grecale 78 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.38 mm 10.1 E max 11.4 Levante 75 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.22 mm 7.1 ESE max 9.2 Scirocco 76 % 1027 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.9° prob. 71 % 4.7 E max 8 Levante 80 % 1027 hPa 20 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 28 % 2.4 SSE max 6.6 Scirocco 83 % 1027 hPa 23 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 44 % 3.4 SSO max 5.6 Libeccio 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:52

