Meteo Aci Catena, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Aci Catena per Lunedì 11 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,4°C e +17,4°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo punte del 94% in serata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature stabili attorno ai 16,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore. L’umidità si manterrà attorno al 76%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 17°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 40%. L’umidità, sebbene elevata, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diventare più sporadiche. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C, mentre l’umidità continuerà a scendere, portandosi al 68%. La probabilità di precipitazioni si attesterà tra il 28% e il 35%, rendendo possibile qualche schiarita.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno fino a 14,4°C e l’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 94%. Le raffiche di vento saranno moderate, ma non si prevedono eventi estremi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e temperature miti. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori piogge, ma si prevede anche qualche momento di sole. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in questo inizio di settimana, mentre chi desidera cieli sereni dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 2 % 0.9 ENE max 4.1 Grecale 75 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.11 mm 6.6 ESE max 9.4 Scirocco 76 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.14 mm 8.3 ESE max 11.8 Scirocco 74 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.1 mm 7.7 ESE max 11.2 Scirocco 70 % 1019 hPa 14 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 32 % 9.4 ESE max 11.3 Scirocco 68 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +16.7° perc. +16.3° 0.23 mm 10.8 E max 14 Levante 74 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.38 mm 8.1 SE max 12 Scirocco 79 % 1019 hPa 23 pioggia moderata +14.4° perc. +14.3° 3.59 mm 5.4 SSO max 10 Libeccio 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.