Meteo Aci Catena, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Aci Catena di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà poche nuvole, senza particolari variazioni climatiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 13,5°C. Con il passare delle ore, la situazione si evolverà, e alle 01:00 il cielo diventerà coperto, con una temperatura di 14,7°C e una copertura nuvolosa che salirà all’88%.

Proseguendo verso il mattino, alle 06:00 il cielo sarà ancora sereno, con una temperatura di 14,5°C e una copertura nuvolosa ridotta al 39%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19,1°C intorno a mezzogiorno, con condizioni di cielo sereno e umidità al 48%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo il clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le condizioni di cielo rimarranno serene, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a 15,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e le condizioni di calma continueranno a dominare la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di bel tempo. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.6° perc. +13.5° Assenti 6.8 NO max 9.1 Maestrale 53 % 1015 hPa 5 nubi sparse +14.5° perc. +13.5° Assenti 4 NNO max 6.5 Maestrale 57 % 1015 hPa 8 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 2.9 OSO max 6 Libeccio 53 % 1015 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 4 S max 8.2 Ostro 48 % 1015 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 5 SE max 7.6 Scirocco 51 % 1014 hPa 17 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° prob. 2 % 1 NO max 4.8 Maestrale 60 % 1016 hPa 20 poche nuvole +16° perc. +15.2° Assenti 4.4 ONO max 4.7 Maestrale 56 % 1017 hPa 23 cielo sereno +15.1° perc. +14.2° prob. 1 % 5.7 ONO max 6.2 Maestrale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:45

