Meteo Aci Catena, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre, Aci Catena si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio relativamente tranquillo e un progressivo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, con un picco atteso nel pomeriggio. Tuttavia, l’arrivo di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,8 km/h da Nord. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un leggero abbassamento della temperatura, che raggiungerà i 16,1°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà contenuta.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che varieranno da 16,3°C a 20,4°C tra le 06:00 e le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 65-78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023-1025 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 42%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un picco di 19,9°C alle 13:00. A partire dalle 17:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,12 mm. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche fino a 10,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno. Alle 20:00, la copertura nuvolosa raggiungerà il 88%, e la temperatura scenderà a 17,4°C. Le piogge continueranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,19 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli abitanti di Aci Catena dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto nel pomeriggio, per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.5° perc. +16.3° Assenti 5.5 N max 6.1 Tramontana 80 % 1024 hPa 5 poche nuvole +16.1° perc. +15.8° prob. 2 % 5.2 NNO max 5.8 Maestrale 80 % 1024 hPa 8 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° prob. 9 % 3 NNE max 6.4 Grecale 72 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° prob. 6 % 8.5 ESE max 8 Scirocco 65 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 8 % 9.9 ESE max 10.1 Scirocco 71 % 1023 hPa 17 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.12 mm 7.9 ESE max 9.6 Scirocco 79 % 1024 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.14 mm 5.5 SE max 7.9 Scirocco 82 % 1024 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 14 % 4.2 SSE max 5.8 Scirocco 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:54

