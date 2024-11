Meteo Aci Catena, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre dalla mattina fino alla sera si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 27% al 11%. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14,3°C alle 08:00. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che si aggireranno intorno ai 6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il massimo di 17,1°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 13,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un weekend all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° prob. 1 % 6.8 NO max 9.4 Maestrale 69 % 1020 hPa 5 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° Assenti 6.5 NO max 9.9 Maestrale 69 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 4.2 ONO max 8.1 Maestrale 61 % 1022 hPa 11 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 5 SO max 8.5 Libeccio 50 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 5.7 ESE max 5.3 Scirocco 52 % 1020 hPa 17 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 1.9 ENE max 8.1 Grecale 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 4.6 NO max 5.4 Maestrale 67 % 1022 hPa 23 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 7.7 ONO max 8.4 Maestrale 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:46

