Meteo Acireale, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Acireale nella giornata di Domenica 17 Novembre si presenteranno favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. I dati indicano una stabilità atmosferica che garantirà un clima piacevole per tutta la giornata, con valori di temperatura che si manterranno su livelli moderati. La presenza di poche nuvole durante le prime ore della notte si trasformerà in un cielo completamente sereno, favorendo un abbassamento dell’umidità e una pressione atmosferica stabile.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni previste, e l’umidità si manterrà sotto il 50%, rendendo l’aria particolarmente fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La direzione del vento varierà, ma non si prevedono raffiche significative, mantenendo un clima tranquillo e stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,8°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera ancora più gradevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, contribuendo a una serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Acireale indicano una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su livelli simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di questo periodo di stabilità atmosferica, godendo di un clima piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.9 NO max 6.5 Maestrale 67 % 1020 hPa 5 poche nuvole +12.9° perc. +11.9° Assenti 5.9 ONO max 5.7 Maestrale 63 % 1020 hPa 8 cielo sereno +15.1° perc. +14.1° Assenti 3.7 O max 6 Ponente 55 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 2.8 SSO max 7 Libeccio 52 % 1018 hPa 14 cielo sereno +17.7° perc. +16.8° Assenti 4.4 SE max 6.2 Scirocco 47 % 1017 hPa 17 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 3.2 NNE max 6.3 Grecale 56 % 1017 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +14.2° Assenti 5.9 O max 7.1 Ponente 56 % 1017 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 7.5 ONO max 12.1 Maestrale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.