Meteo Acireale, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Acireale indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,6°C e minime attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 18,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a nubi sparse, con un’umidità in lieve calo. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest, mantenendo una velocità moderata. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 73%. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. Il vento si presenterà ancora moderato, ma con una direzione che varierà verso Sud Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 30%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest con una velocità moderata. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 69%, ma senza precipitazioni in vista.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nubi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature che non scenderanno sotto i 14°C. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 7.2 ONO max 7.4 Maestrale 67 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 6.7 ONO max 6.4 Maestrale 65 % 1024 hPa 8 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 2.3 ONO max 4.8 Maestrale 58 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 3.2 S max 5 Ostro 53 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 5.2 SE max 5.4 Scirocco 56 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 1.4 SSO max 4.8 Libeccio 68 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 4 ONO max 4.1 Maestrale 70 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 5.9 O max 6 Ponente 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.