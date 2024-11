Meteo Acireale, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale indicano un Venerdì 8 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la giornata complessivamente gradevole nonostante la presenza di nuvolosità e precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e si registreranno piogge leggere con una probabilità di precipitazioni del 9%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 16,9°C e i 18,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 90% e il 100%. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia si manterrà attorno al 9%. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con la pioggia che continuerà a manifestarsi in modo intermittente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà tra il 63% e l’88%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%. Il vento si presenterà ancora una volta come una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da una condizione di nubi sparse a momenti di maggiore apertura. Le temperature si manterranno intorno ai 17,3°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 78% e l’83%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale indicano un Venerdì 8 Novembre con un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere al mattino e nel pomeriggio, seguite da un miglioramento serale. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo il weekend più soleggiato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 11 % 2.9 SE max 6 Scirocco 76 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.28 mm 2.4 SE max 5.1 Scirocco 81 % 1026 hPa 8 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.27 mm 3.2 ESE max 6.2 Scirocco 77 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.51 mm 6.7 ESE max 7.8 Scirocco 73 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.25 mm 6.7 E max 8.5 Levante 76 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.16 mm 4.7 E max 7.5 Levante 78 % 1026 hPa 20 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 4 % 4 ENE max 5.8 Grecale 77 % 1026 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 4.6 ENE max 6.5 Grecale 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:51

