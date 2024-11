Meteo Acri, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori freschi, con minime che si aggireranno intorno ai 6°C e massime che raggiungeranno circa 15°C. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, sebbene l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 7,4°C a mezzanotte fino a raggiungere i 6,3°C alle prime luci dell’alba. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa minima, attorno al 2%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 67%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 15,5°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. La brezza leggera, con velocità che potrà arrivare fino a 13,3 km/h, renderà la mattinata particolarmente gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la percentuale di nuvolosità fino al 31%. Le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 9,5°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da Nord Est, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 7,6°C alle 21:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e cieli sereni. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di leggere variazioni climatiche. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 4.4 SE max 4.7 Scirocco 71 % 1022 hPa 4 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 4 SE max 4.6 Scirocco 80 % 1022 hPa 7 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.5 ENE max 5.2 Grecale 67 % 1021 hPa 10 cielo sereno +14.8° perc. +13.6° Assenti 10 NNE max 9.4 Grecale 49 % 1020 hPa 13 poche nuvole +14.7° perc. +13.7° Assenti 14.2 NNE max 12.2 Grecale 56 % 1018 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9° Assenti 6 NE max 8.7 Grecale 86 % 1019 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 4 SE max 4.4 Scirocco 84 % 1020 hPa 22 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° prob. 2 % 4.7 SE max 5 Scirocco 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:41

