Meteo Acri, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime notturne che si aggireranno intorno ai 4,5°C e massime che raggiungeranno i 13,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri provenienti da sud completerà il quadro di una giornata tipicamente autunnale.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, con una percentuale che non supererà il 5%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 7 e gli 8 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 31%, garantendo un clima secco e fresco.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che la temperatura raggiunga i 12,6°C entro le 10:00, mentre l’umidità inizierà a salire, toccando il 39%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest a una velocità di circa 5 km/h, mantenendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 13,5°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. L’umidità aumenterà progressivamente, arrivando fino al 49%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà tra 3 e 5 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 6,3°C. I cieli rimarranno sereni e l’umidità si attesterà attorno al 79%. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una leggera brezza. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1027 hPa, contribuendo alla stabilità delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a dominare. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate serene e soleggiate, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.7° perc. +2.7° Assenti 8.3 S max 7.6 Ostro 31 % 1032 hPa 4 poche nuvole +4.5° perc. +2.7° Assenti 7.2 S max 6.8 Ostro 32 % 1031 hPa 7 cielo sereno +6.6° perc. +5.3° Assenti 6.6 S max 6.8 Ostro 35 % 1031 hPa 10 cielo sereno +12.6° perc. +10.8° Assenti 5.2 O max 7.1 Ponente 34 % 1028 hPa 13 cielo sereno +13.3° perc. +11.8° Assenti 4.5 ONO max 6.1 Maestrale 43 % 1026 hPa 16 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.9 S max 3.9 Ostro 72 % 1027 hPa 19 cielo sereno +6.3° perc. +5.3° Assenti 5.6 S max 5.2 Ostro 79 % 1027 hPa 22 cielo sereno +6.4° perc. +5° Assenti 7.3 S max 6.7 Ostro 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.