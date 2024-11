Meteo Adrano, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Giovedì 21 Novembre evidenziano un andamento climatico caratterizzato da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 16°C, mentre la minima si registrerà attorno ai 10°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con occasionali rinforzi, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 12°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 54%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno all’8%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 16°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e i venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 10,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 60%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 15°C. La copertura nuvolosa sarà ancora elevata, con valori attorno all’85%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 6,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo tenderà a schiarirsi, passando a nubi sparse e temperature che scenderanno nuovamente fino a 11°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, e i venti si faranno più deboli, con una velocità di circa 1,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica può influenzare le condizioni atmosferiche in modo repentino.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.7° perc. +10.9° prob. 26 % 8.9 ONO max 15.7 Maestrale 77 % 1009 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° prob. 34 % 10.3 NNO max 18.3 Maestrale 79 % 1009 hPa 8 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 32 % 11.2 NO max 25.6 Maestrale 70 % 1011 hPa 11 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 36 % 9.9 ONO max 17.7 Maestrale 60 % 1011 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 40 % 6.3 NO max 10.5 Maestrale 63 % 1011 hPa 17 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° prob. 31 % 3.8 N max 5.7 Tramontana 77 % 1012 hPa 20 cielo sereno +11° perc. +10.3° Assenti 3.2 OSO max 6.5 Libeccio 83 % 1013 hPa 23 poche nuvole +10.6° perc. +10° Assenti 5.9 O max 12.5 Ponente 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.