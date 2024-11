Meteo Adrano, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Adrano per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con minime notturne intorno ai 9,5°C e massime che raggiungeranno i 17,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse caratterizzerà gran parte della giornata, senza però alcuna previsione di precipitazioni significative.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 9,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, intorno ai 9,3°C, grazie a una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, aumentando la copertura nuvolosa fino al 61%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16,1°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà di circa 15,2°C, mentre il vento si manterrà debole, con velocità attorno ai 4,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con un’intensità del 58%. Il vento continuerà a soffiare debole, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 31%, e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 80%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Adrano nei prossimi giorni indicano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una leggera variabilità delle nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più fresca nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.3 N max 6.6 Tramontana 74 % 1024 hPa 5 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.1 NNO max 5.8 Maestrale 74 % 1024 hPa 8 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.1 ONO max 3.2 Maestrale 59 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +15.9° Assenti 4.7 SO max 4.8 Libeccio 51 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 3.7 SO max 4.9 Libeccio 52 % 1023 hPa 17 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° Assenti 1.8 E max 4.2 Levante 75 % 1024 hPa 20 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 3.2 NNO max 4.1 Maestrale 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +10.5° perc. +9.7° Assenti 4.3 NNO max 5.2 Maestrale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:42

