Meteo Adrano, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +8,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i +15,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h.

Nel dettaglio, la notte si avvierà con nubi sparse e temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi tra i +8,5°C e i +7,7°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con valori che varieranno dal 31% al 15%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, proveniente principalmente da nord.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, passando da +7,7°C a +15°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 45%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con un picco massimo di +15,6°C alle ore 13:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, con una copertura nuvolosa che rimarrà assente. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà leggera, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori simili a quelli di Sabato. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +8° perc. +6.4° Assenti 9.3 N max 11.7 Tramontana 83 % 1021 hPa 5 poche nuvole +7.7° perc. +6° Assenti 9.1 N max 11 Tramontana 84 % 1022 hPa 8 cielo sereno +11.4° perc. +10.3° Assenti 6.8 N max 10.8 Tramontana 66 % 1022 hPa 11 cielo sereno +15° perc. +13.8° Assenti 3.4 ONO max 8.6 Maestrale 48 % 1021 hPa 14 cielo sereno +15.2° perc. +14° Assenti 2.3 ENE max 5.8 Grecale 47 % 1020 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.6 NNE max 5.9 Grecale 76 % 1022 hPa 20 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.2 NO max 5 Maestrale 77 % 1022 hPa 23 cielo sereno +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.7 NNO max 6.6 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:47

