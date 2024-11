Meteo Afragola, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 19 Novembre, Afragola si troverà a fronteggiare condizioni di meteo caratterizzate da pioggia leggera che accompagnerà gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa variabile, con un’umidità che si manterrà su valori elevati. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere i 17,8°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Afragola sperimenterà pioggia leggera con una temperatura di circa 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 35%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’81%. I venti soffieranno a una velocità di circa 5,8 km/h, rendendo l’atmosfera umida e fresca. Con il passare delle ore, la pioggia continuerà a cadere, aumentando leggermente la sua intensità.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia leggera persisterà, con temperature che varieranno tra 14,8°C e 17,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 64%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 20,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di disagio termico.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 73% e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, raggiungendo punte di 23 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, intorno al 66%.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma la pioggia non si fermerà. Le temperature scenderanno a circa 16,1°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 40%. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si presenteranno con velocità di circa 16,4 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, rimarrà comunque elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché l’umidità elevata e i venti moderati potrebbero influenzare il comfort quotidiano. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero non variare significativamente, mantenendo un clima umido e fresco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.