Meteo Agrigento, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Agrigento nella giornata di Domenica 10 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 17°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà costantemente coperto. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del giorno. La mattina proseguirà con condizioni di pioggia moderata, con accumuli che potranno arrivare a 1,45 mm. La temperatura percepita sarà di circa 14°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e piogge intermittenti. Le temperature si stabilizzeranno sui 16°C, con una leggera diminuzione verso la sera. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con valori che potranno raggiungere i 0,56 mm. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 1,74 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, rendendo il clima piuttosto umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e piovoso. Lunedì e Martedì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori giorni per vedere un cambiamento significativo nel meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 44 % 7.2 E max 7.9 Levante 76 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.13 mm 7.2 ESE max 8.2 Scirocco 77 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.86 mm 9.3 E max 12.7 Levante 86 % 1019 hPa 11 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 80 % 11.2 ESE max 12.2 Scirocco 71 % 1018 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 30 % 14 SSE max 15.5 Scirocco 67 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.56 mm 9.9 SE max 12.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 20 pioggia moderata +15.1° perc. +14.9° 1.32 mm 11.9 SE max 18.7 Scirocco 85 % 1018 hPa 23 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.38 mm 9.9 ESE max 16.1 Scirocco 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.