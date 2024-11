Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Agrigento si presenteranno con condizioni climatiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno e un possibile cambiamento nel corso della serata. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 18,5°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà inizialmente assente, ma si prevede un incremento della nuvolosità verso la sera, accompagnato da leggere precipitazioni.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 12%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con una velocità di circa 4,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, fino a raggiungere il 0%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, favorendo una sensazione di benessere climatico.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C, con condizioni di cielo sereno che persisteranno fino alle ore 17:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 65%, e non si prevedono precipitazioni. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Il cielo inizierà a coprirsi e si prevede l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 23:00, con una temperatura che scenderà a 14,6°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 14%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata inizialmente serena e mite, con un cambiamento previsto in serata. I prossimi giorni potrebbero portare ulteriori variazioni climatiche, con possibilità di pioggia e temperature in calo. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 3 % 5.3 NNO max 5.8 Maestrale 86 % 1018 hPa 5 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 5.8 N max 5.9 Tramontana 86 % 1019 hPa 8 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 3.4 N max 4.5 Tramontana 76 % 1019 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 8.9 OSO max 11.6 Libeccio 64 % 1018 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° prob. 1 % 10.4 O max 12.5 Ponente 66 % 1017 hPa 17 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 4.3 ONO max 5.1 Maestrale 79 % 1017 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° prob. 8 % 2 NNO max 2.9 Maestrale 80 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.15 mm 3.4 N max 3.6 Tramontana 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:54

