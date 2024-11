Meteo Agrigento, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre, Agrigento si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,1°C durante la notte a un massimo di 19,2°C nel corso della mattina. La presenza di un vento moderato proveniente da ovest-nord-ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 km/h e i 12 km/h, rendendo la notte particolarmente tranquilla.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,2°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza vivace, con velocità che toccherà i 22 km/h, renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 62%.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Anche in questo caso, il vento manterrà una velocità sostenuta, contribuendo a un clima ideale per attività all’aperto. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere. La brezza si farà più leggera, con velocità che si ridurranno a circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Domani si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni climatiche. Dopodomani, le condizioni rimarranno stabili, rendendo Agrigento un luogo ideale per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.6° Assenti 11.2 NO max 16.1 Maestrale 87 % 1017 hPa 5 cielo sereno +13.6° perc. +13.3° Assenti 10.5 NO max 14.4 Maestrale 85 % 1017 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 10.2 NO max 20.6 Maestrale 72 % 1018 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 21.3 ONO max 28.3 Maestrale 62 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 22.4 O max 27.8 Ponente 64 % 1016 hPa 17 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° Assenti 17.7 ONO max 27.2 Maestrale 80 % 1018 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 12.7 ONO max 19.4 Maestrale 86 % 1018 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 11.2 NO max 16.4 Maestrale 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:51

