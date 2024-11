Meteo Agrigento, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il clima sarà sereno con una temperatura di circa 14,6°C e umidità attorno all’80%. Venti da Nord Ovest a 12 km/h. La mattina porterà cieli sereni e temperature in aumento fino a 17,8°C. Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno sui 17,7°C con venti a 24 km/h. La sera, le temperature scenderanno a 12,2°C.

Sabato 16 Novembre, cieli sereni e temperature intorno a 11,4°C nella notte, con umidità al 70%. La mattina vedrà un aumento fino a 15,9°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno 17,1°C. La sera, le temperature scenderanno a 12,4°C.

Domenica 17 Novembre, la notte sarà serena con 11,6°C. La mattina, le temperature saliranno a 17,4°C. Nel pomeriggio, si toccheranno i 18,2°C. La sera, le temperature scenderanno a 14,4°C. Il weekend si preannuncia ideale per attività all’aperto, senza precipitazioni significative.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il clima si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con una percentuale di 0%. La velocità del vento sarà di 12 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo 7%.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 17,8°C entro le ore 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una giornata luminosa. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 25,5 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 46% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che toccheranno i 17,7°C alle 13:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a 24 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 43%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni, confermando un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, la sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,2°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una serata tranquilla.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore di 2%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,9 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 15,9°C entro le ore 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che continuerà a essere assente. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a 9,9 km/h. L’umidità scenderà al 51%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno, con temperature che toccheranno i 17,1°C alle 14:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità di circa 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mentre non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa, confermando un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa. Non si prevedono piogge, garantendo una serata tranquilla.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il clima si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con una percentuale di 0%. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 17,4°C entro le ore 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una giornata luminosa. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 10,5 km/h, mantenendo una direzione costante da Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 55% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che toccheranno i 18,2°C alle 13:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a 15,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni, confermando un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, la sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,4°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa. Non si prevedono piogge, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana si prospetta caratterizzato da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate per godere di momenti di svago e relax. Non ci saranno precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per passeggiate e gite.

