Meteo Agrigento, le previsioni per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

Lunedì 11 Novembre si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperature attorno ai 15°C. Il vento soffierà da Est a 9,2 km/h, con raffiche fino a 11,8 km/h. Martedì 12 Novembre, le condizioni rimarranno simili, con temperature tra 14,4°C e 18,2°C e un aumento della velocità del vento fino a 16,1 km/h. Mercoledì 13 Novembre segnerà un miglioramento, con nubi sparse e temperature tra 15,5°C e 18,7°C. Giovedì 14 Novembre continuerà il trend positivo, con nubi sparse e temperature che si attesteranno tra 14,4°C e 18,4°C.

Lunedì 11 Novembre

Durante la notte di Lunedì 11 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con una temperatura percepita di circa 14,8°C. La velocità del vento sarà di 9,2 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Le precipitazioni previste saranno di 0,15 mm.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera e una temperatura che varierà tra 14,9°C e 16,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,1 km/h. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, mantenendosi attorno al 98%. Le precipitazioni si accumuleranno, con valori che raggiungeranno 0,34 mm entro le 09:00.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera e temperature che si manterranno tra 15,1°C e 15,7°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno agli 8,9 km/h, con una direzione prevalentemente da Est. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni totali potrebbero arrivare a 0,66 mm.

Infine, nella sera, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature che scenderanno a 14,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,1 km/h, mantenendo una direzione da Est. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 3 mm.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 11,2 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Le precipitazioni previste saranno di 0,75 mm.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con temperature che varieranno tra 14,7°C e 18,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 96%, e le precipitazioni si accumuleranno, con valori che raggiungeranno 0,62 mm entro le 09:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 64% e temperature che si manterranno tra 17,3°C e 18°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10 km/h. Le precipitazioni diminuiranno, con valori che non supereranno i 0,31 mm.

Nella sera, si prevede un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 15,9°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h, mantenendo una direzione da Sud – Sud Est. La copertura nuvolosa si attesterà al 33%, e le precipitazioni saranno minime, con valori che non supereranno i 0,11 mm.

Mercoledì 13 Novembre

La notte di Mercoledì 13 Novembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,3°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Le precipitazioni previste saranno di 0,75 mm.

Durante la mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e temperature che varieranno tra 15,5°C e 18,7°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 11,3 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà al 63%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni continueranno a migliorare, con poche nuvole e temperature che si manterranno tra 17,9°C e 18,6°C. La velocità del vento sarà di 15,9 km/h, con una direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà al 14%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 15,1°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h, mantenendo una direzione da Nord – Nord Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà al 45%, e non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, si prevede una situazione di nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita di 14,1°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, le condizioni di nubi sparse continueranno, con temperature che varieranno tra 14,7°C e 17,9°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 29%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si manterranno tra 17,2°C e 18,4°C. La velocità del vento sarà di 15,9 km/h, con una direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà al 12%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, si prevede una situazione di nubi sparse con temperature che scenderanno a 14,6°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h, mantenendo una direzione da Nord. La copertura nuvolosa si attesterà al 67%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Agrigento si caratterizzeranno per un inizio di settimana piovoso, con un miglioramento progressivo delle condizioni meteo. Le temperature si manterranno su valori moderati, mentre il vento sarà prevalentemente leggero. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni quotidiane per eventuali cambiamenti.

