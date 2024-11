Meteo Agropoli, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Agropoli si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante la notte e la mattina, mentre nel corso della giornata si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,2°C a un massimo di 20,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 7%. La brezza leggera proveniente da est garantirà un clima piacevole, con una velocità del vento di circa 7,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,3°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, con una copertura nuvolosa che si manterrà al di sotto del 5%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 56% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando a una diminuzione delle temperature, che scenderanno a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 42% entro le ore serali. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 82%. La pressione atmosferica rimarrà costante, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Domani, si prevede un ritorno a cieli sereni, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 6.8 E max 6.2 Levante 71 % 1024 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 7.5 E max 7.5 Levante 74 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 5 E max 5.5 Levante 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 5.6 OSO max 3.4 Libeccio 55 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 6 OSO max 3.1 Libeccio 57 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 2.6 O max 2.9 Ponente 75 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 7.2 ENE max 6.8 Grecale 82 % 1024 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 6.6 ENE max 6.2 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.