Meteo Agropoli, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, per poi scendere nuovamente nella sera.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. La temperatura si aggirerà intorno ai 15,3°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 2,7 km/h, proveniente da Est, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 93%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 14,7°C alle 06:00 e arrivando a 19°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 5,4 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura che scenderà fino al 28%. Le temperature toccheranno il loro massimo, con valori attorno ai 18,8°C alle 13:00 e scendendo a 15,9°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà tra i 6,4 km/h e i 7,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’87%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,1°C alle 23:00. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 48%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 5,9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, soprattutto nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 4 % 2.8 ESE max 3.7 Scirocco 84 % 1023 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° Assenti 3.8 ESE max 4.8 Scirocco 86 % 1023 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° prob. 15 % 3.8 ESE max 4.2 Scirocco 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° prob. 17 % 4.1 OSO max 5.8 Libeccio 69 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 4 % 7.8 O max 7.7 Ponente 72 % 1023 hPa 16 poche nuvole +15.9° perc. +15.8° prob. 2 % 4.6 ONO max 5.6 Maestrale 87 % 1023 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° Assenti 3.2 ENE max 3.2 Grecale 90 % 1025 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:34

