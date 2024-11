Meteo Agropoli, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,9°C. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno ulteriormente, portando a un mattino di sole splendente e temperature in aumento.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di +11,9°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi attorno all’80%, ma non si prevedono eventi significativi. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, a partire dall’01:00, si assisterà a un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +9,6°C entro la sera.

Durante la mattina, il sole dominerà il panorama, con temperature che saliranno fino a +14,5°C intorno alle 10:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 19,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 58%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13°C, con un cielo ancora sereno e una leggera diminuzione della velocità del vento. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1019 hPa, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +9,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni sembrano mantenere un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° prob. 10 % 10.7 NNE max 16.4 Grecale 86 % 1016 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° prob. 6 % 13.4 NNE max 19.8 Grecale 85 % 1016 hPa 7 cielo sereno +10.6° perc. +9.8° prob. 2 % 14.8 NNE max 22.7 Grecale 82 % 1017 hPa 10 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° prob. 11 % 18.6 NNE max 30.1 Grecale 58 % 1018 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +13° Assenti 16.6 NNE max 25.3 Grecale 59 % 1018 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 10.8 NNE max 15.7 Grecale 67 % 1019 hPa 19 poche nuvole +10.4° perc. +9.5° Assenti 10.1 NNE max 12.8 Grecale 75 % 1020 hPa 22 cielo sereno +9.9° perc. +8.5° Assenti 9.9 NNE max 11.7 Grecale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:40

