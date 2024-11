Meteo Agropoli, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16,9°C, con piogge leggere e moderate che continueranno a interessare la zona. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 49,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge moderate che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una certa intensità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera e, in alcuni momenti, assente. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque fresca, con raffiche attorno ai 40 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,1°C, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. Il vento si attenuerà ulteriormente, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +17.4° perc. +17.2° 1.01 mm 35.8 SO max 49.6 Libeccio 80 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.91 mm 35.5 OSO max 47.8 Libeccio 84 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.89 mm 31.9 OSO max 47 Libeccio 83 % 1005 hPa 10 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.09 mm 35.7 OSO max 51.5 Libeccio 84 % 1005 hPa 13 pioggia moderata +16.7° perc. +16.6° 1.77 mm 37.3 O max 52.2 Ponente 80 % 1005 hPa 16 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 80 % 24.3 O max 35.6 Ponente 68 % 1008 hPa 19 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° prob. 3 % 24.5 ONO max 33.3 Maestrale 64 % 1010 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +14.4° prob. 2 % 22.7 O max 31.2 Ponente 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:36

