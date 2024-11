Meteo Albenga, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre, Albenga si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 72% e l’80%, il che potrebbe rendere la percezione del freddo più intensa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità rimarrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 13°C e i 13,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 10,2 km/h, ma si tratterà comunque di una brezza leggera. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno tra i 12,7°C e i 13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, ma non si prevedono raffiche significative. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 75%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 12°C. L’umidità rimarrà alta, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo i 1003 hPa. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga indicano una giornata grigia e umida, con temperature miti ma una sensazione di freddo accentuata dall’umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con la possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° prob. 18 % 6.2 N max 5.8 Tramontana 73 % 1012 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° prob. 12 % 5.3 N max 6 Tramontana 75 % 1012 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° Assenti 7.5 NE max 7.3 Grecale 76 % 1011 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 10.2 NE max 9.9 Grecale 76 % 1011 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 4.6 ENE max 4.3 Grecale 72 % 1008 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 1.5 E max 2 Levante 78 % 1006 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 7.4 NNO max 6.7 Maestrale 80 % 1006 hPa 22 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 4.5 ONO max 4 Maestrale 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.