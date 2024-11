Meteo Alcamo, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 19,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 50% e il 79% durante la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Alcamo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 60%, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e a partire dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 16,8°C, mentre alle 11:00 si raggiungeranno i 19,2°C. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La velocità del vento sarà leggera, con valori che si attesteranno intorno ai 7,9 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di stabilità atmosferica garantiranno assenza di precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo di Domenica 3 Novembre evidenziano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni di stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni nel clima. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 3.4 ESE max 4 Scirocco 74 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 4.3 ESE max 4.8 Scirocco 72 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 2.2 SE max 2.7 Scirocco 58 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 7.9 NNO max 5.9 Maestrale 52 % 1024 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 8.5 NNO max 8.6 Maestrale 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 4.9 N max 6.7 Tramontana 74 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 4.1 NNE max 6.6 Grecale 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 3.1 ESE max 3.2 Scirocco 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:04

