Meteo Alcamo, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Alcamo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 11,3°C durante la notte a un massimo di 18°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 16,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 11°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un clima gradevole, con un’umidità che rimarrà elevata.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 4%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 12°C, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alcamo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in lieve aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero raggiungere i 20°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate rimarranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 11.6 SSE max 12.7 Scirocco 85 % 1025 hPa 5 cielo sereno +11.3° perc. +10.6° Assenti 11.3 SSE max 12.5 Scirocco 84 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 10.3 SSE max 12.9 Scirocco 74 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 14.1 SSO max 16.1 Libeccio 62 % 1023 hPa 14 nubi sparse +17.5° perc. +17° Assenti 14.9 SSO max 15.2 Libeccio 64 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.7° perc. +13.3° Assenti 8.1 SSO max 9 Libeccio 83 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 9.3 SSE max 9.9 Scirocco 86 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 10.5 SSE max 11.7 Scirocco 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.