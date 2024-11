Meteo Alcamo, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,7°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 10 km/h.

Durante la notte, Alcamo presenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà del 41%, e i venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 19%, favorendo un clima gradevole. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che varierà tra 3,4 km/h e 10 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che arriverà fino al 77%. Le temperature si manterranno stabili, con valori attorno ai 19°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo una velocità di circa 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 61%.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 15,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 79%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità attorno ai 4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che continuerà a oscillare. Domani, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste condizioni un’ottima occasione per godere delle bellezze di Alcamo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 4.7 SSE max 4.9 Scirocco 83 % 1023 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 4.6 SE max 5 Scirocco 80 % 1022 hPa 8 poche nuvole +17.6° perc. +17° Assenti 1.1 ENE max 2.2 Grecale 60 % 1023 hPa 11 poche nuvole +19.7° perc. +19.2° Assenti 8.3 NNO max 6.3 Maestrale 55 % 1022 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 11.1 N max 11.6 Tramontana 59 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 8.7 NNE max 10.6 Grecale 69 % 1022 hPa 20 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.5 ENE max 3.9 Grecale 69 % 1023 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 3.9 E max 4.5 Levante 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:05

