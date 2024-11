Meteo Alcamo, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La mattina proseguirà con cieli nuvolosi e un aumento della copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono piogge leggere che continueranno fino alla sera. Le temperature massime raggiungeranno i 17,5°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 84% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 10,9 km/h proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 48%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che varieranno tra 16,1°C e 17,5°C. La velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 63%. A partire da mezzogiorno, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,14 mm.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la probabilità di pioggia aumenterà fino all’89%. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno all’85%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

La sera porterà ulteriori piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 14,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 7,4 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,26 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Alcamo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per ora è consigliabile prepararsi a un weekend piovoso e fresco.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 7 % 6.6 S max 7.8 Ostro 76 % 1023 hPa 5 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 61 % 7.6 S max 7.8 Ostro 75 % 1023 hPa 8 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 55 % 8.4 SSE max 10.3 Scirocco 72 % 1023 hPa 11 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 40 % 8.2 SO max 10.6 Libeccio 72 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.16 mm 10.9 S max 16.3 Ostro 79 % 1021 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 89 % 10.6 SSE max 13 Scirocco 86 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.24 mm 7.4 S max 8.4 Ostro 85 % 1021 hPa 23 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.21 mm 9.6 SSE max 10.7 Scirocco 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:58

