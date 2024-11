Meteo Alessandria, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Alessandria si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio più nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime raggiungeranno i 11,5°C nel primo pomeriggio, mentre in serata si stabilizzeranno intorno agli 8°C.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, con temperature che varieranno tra i 5,6°C e i 6,3°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’83% e l’87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1018 hPa.

La mattina inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo più nuvoloso nel corso della mattinata, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. Il vento continuerà a essere debole, proveniente principalmente da nord.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, portando a condizioni di cielo sereno tra le 13:00 e le 16:00. Le temperature toccheranno il picco massimo di 11,5°C alle 14:00, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 71%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 18:00, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,4°C entro la 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91%. Il vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Alessandria indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6° perc. +6° prob. 1 % 1.4 OSO max 2 Libeccio 85 % 1018 hPa 5 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° prob. 2 % 2.7 NO max 2.8 Maestrale 87 % 1018 hPa 8 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.9 NNO max 2.4 Maestrale 82 % 1018 hPa 11 nubi sparse +10.3° perc. +9.3° prob. 1 % 5.5 N max 4.2 Tramontana 73 % 1016 hPa 14 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° prob. 2 % 4.4 NE max 3.5 Grecale 72 % 1013 hPa 17 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° prob. 1 % 3.9 ENE max 3.9 Grecale 87 % 1013 hPa 20 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 1.6 NE max 1.8 Grecale 89 % 1013 hPa 23 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.9 N max 2.4 Tramontana 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.