Meteo Alessandria, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Alessandria di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La mattina porterà un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che saliranno fino a 10°C. Il pomeriggio si prevede sereno, con picchi di temperatura che raggiungeranno i 11°C. Infine, la sera si concluderà con cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 6°C.

Durante la notte, Alessandria vivrà un clima fresco con cielo coperto e una temperatura che si aggirerà attorno ai 6,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 6,9 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si attesterà tra i 8 e i 10 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 11,1°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con intensità che non supererà i 6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 60%. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie al clima favorevole e alla presenza di sole.

La sera si prevede tranquilla e serena, con temperature che scenderanno fino a 6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da cieli sereni e temperature gradevoli, si prevede un weekend con temperature simili, ma con possibili variazioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.3° perc. +4° Assenti 10.8 N max 25.6 Tramontana 87 % 1021 hPa 5 cielo coperto +5.5° perc. +3.2° Assenti 10.6 NNO max 20.6 Maestrale 92 % 1023 hPa 8 nubi sparse +6.8° perc. +5° Assenti 9.4 NNO max 17.5 Maestrale 84 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10.3° perc. +9.1° Assenti 9.3 N max 11.2 Tramontana 66 % 1023 hPa 14 poche nuvole +11.1° perc. +9.8° Assenti 3.4 NNE max 5 Grecale 60 % 1022 hPa 17 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 3.7 S max 3.6 Ostro 73 % 1022 hPa 20 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.2 S max 4.2 Ostro 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° Assenti 4.2 SO max 4.2 Libeccio 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:55

