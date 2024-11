Meteo Alessandria, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori freschi, con minime intorno ai 6,5°C e massime che raggiungeranno i 10,5°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 78% e il 94%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 6,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 94%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,2 km/h, rendendo la notte tranquilla ma fredda.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 9,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 66% e il 73%, mentre l’umidità inizierà a scendere, mantenendosi comunque sopra l’80%. Il vento si farà leggermente più attivo, con velocità che potranno arrivare fino a 4,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%, e il vento continuerà a soffiare debole, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 5,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente, arrivando a circa 6,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 58% e il 75%, mentre l’umidità continuerà a oscillare attorno al 93%. Il vento si farà ancora più debole, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che le temperature rimarranno fresche e le condizioni nuvolose persisteranno, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama meteo della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.8 N max 3.1 Tramontana 93 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.6 NNO max 2.9 Maestrale 94 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 0.6 O max 1.2 Ponente 95 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.3 NNE max 3.6 Grecale 83 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 78 % 1014 hPa 16 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.1 NNE max 4.3 Grecale 88 % 1013 hPa 19 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.8 NNE max 3 Grecale 92 % 1014 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 0.4 SO max 1.3 Libeccio 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:51

