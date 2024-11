Meteo Alghero, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. Con l’andare della giornata, le condizioni meteo subiranno alcune variazioni, ma senza particolari eventi meteorologici significativi.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle ore 07:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 14-15°C, con una leggera brezza proveniente da sud. A partire dalle ore 08:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 17°C entro le 09:00. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 15 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con una prevalenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco di 18,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 31% al 19%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che si attesterà nuovamente attorno al 99%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà sui 10 km/h, creando una leggera brezza serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze della città senza il rischio di maltempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.9° perc. +12.8° Assenti 9.8 SSE max 9.7 Scirocco 58 % 1020 hPa 5 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 11.3 S max 12.1 Ostro 57 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.9° perc. +15° Assenti 10.7 S max 12.9 Ostro 56 % 1019 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 15 SSO max 19 Libeccio 63 % 1018 hPa 14 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 12.5 SSO max 17.2 Libeccio 71 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 9.4 SO max 13.3 Libeccio 78 % 1016 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 11.3 OSO max 15.8 Libeccio 80 % 1016 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 15.7 O max 19.3 Ponente 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:05

