Meteo Alghero, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Alghero di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, alternando momenti di nubi sparse a fasi di pioggia leggera. I venti si presenteranno generalmente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e i venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 8 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 16,1°C a 19,1°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Est. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre le probabilità di pioggia rimarranno assenti fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 21,4°C. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 73%, e i venti si intensificheranno leggermente, mantenendosi comunque nella categoria della brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore incremento delle nubi, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno fino a 17,2°C, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. I venti, provenienti da Est, si manterranno a una velocità di circa 6,5 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno moderate, ma le precipitazioni non saranno significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un andamento variabile, con un miglioramento atteso per il fine settimana. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre le precipitazioni potrebbero diminuire, favorendo momenti di sole. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per eventuali sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° prob. 3 % 6.2 ESE max 6 Scirocco 77 % 1025 hPa 5 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 3 % 7.6 ENE max 7.4 Grecale 78 % 1025 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 6.7 E max 8.2 Levante 66 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 1.3 NE max 5.4 Grecale 53 % 1025 hPa 14 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° prob. 4 % 4.9 ONO max 9 Maestrale 56 % 1023 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.31 mm 6.5 ESE max 8.2 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.11 mm 10.1 ESE max 10.5 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 12 % 6.5 E max 6.2 Levante 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:13

