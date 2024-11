Meteo Alghero, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Alghero si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo temperature comprese tra 15°C e 18,4°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente.

Nel dettaglio, durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 15 km/h e i 18,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da sud. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo più sereno nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con poche nuvole e un’umidità che si attesterà intorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,8°C. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteo generali.

In conclusione, le previsioni meteo per Alghero nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Non si prevedono precipitazioni significative, e la tendenza sarà verso un clima stabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 15.2 SSE max 18 Scirocco 76 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 14.9 SSE max 17.2 Scirocco 75 % 1021 hPa 8 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 16.3 S max 21.8 Ostro 70 % 1022 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 17.8 S max 22.4 Ostro 65 % 1021 hPa 14 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 15.5 S max 20.1 Ostro 68 % 1021 hPa 17 poche nuvole +16.5° perc. +16.3° Assenti 13.2 SSE max 14.9 Scirocco 79 % 1021 hPa 20 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 12.1 SSE max 13 Scirocco 78 % 1021 hPa 23 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 9.4 SSE max 10.3 Scirocco 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 17:01

