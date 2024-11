Meteo Altamura, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. I dati meteorologici evidenziano una copertura nuvolosa quasi totale e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La situazione sarà influenzata da venti moderati provenienti prevalentemente da nord e nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera che si intensificherà, portando a forti piogge nelle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 9°C, con una percezione di freddo accentuata dall’umidità che si manterrà sopra l’80%. I venti, inizialmente moderati, si faranno più intensi, raggiungendo velocità di circa 16 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che varieranno tra i 9°C e i 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 4 mm. I venti si manterranno moderati, con direzione prevalentemente nord-nord-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C. Le piogge, sebbene più leggere rispetto alla mattina, continueranno a manifestarsi, con probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 10%. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freddo.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto e le temperature non scenderanno sotto i 9°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Altamura nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con una possibile schiarita nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Giovedì 14 Novembre si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere al coperto, con attenzione alle possibili variazioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +9.5° perc. +8.6° 1.38 mm 7.5 NE max 16.9 Grecale 91 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +9.6° perc. +8.1° 1.56 mm 10.3 NNE max 19.4 Grecale 94 % 1017 hPa 8 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 78 % 10.6 NO max 15.7 Maestrale 88 % 1018 hPa 11 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 56 % 12.2 NO max 13.5 Maestrale 81 % 1017 hPa 14 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° prob. 16 % 10 NNO max 12.3 Maestrale 80 % 1017 hPa 17 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° prob. 9 % 4.9 NNO max 8.5 Maestrale 85 % 1017 hPa 20 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° prob. 10 % 1.2 N max 2.8 Tramontana 86 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +9.8° perc. +9.4° 0.14 mm 5.3 NO max 7.8 Maestrale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.