Meteo Ancona, le previsioni per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre, Ancona si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà l’86%. Con il passare delle ore, la situazione inizierà a migliorare, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione della nuvolosità.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 17,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,1 km/h e i 11,7 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 61% entro le ore centrali della giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 30%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, contribuendo a un leggero abbassamento della temperatura percepita.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21 km/h, ma senza portare a condizioni di maltempo. L’umidità rimarrà attorno al 70%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature tenderanno a mantenersi miti, rendendo il clima gradevole per le attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma nel complesso, la settimana si prospetta favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 3 % 8.1 O max 6.8 Ponente 86 % 1013 hPa 5 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° prob. 4 % 6.8 O max 6.3 Ponente 83 % 1012 hPa 8 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° prob. 24 % 9.5 SO max 10.5 Libeccio 73 % 1012 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 26 % 11.7 O max 19 Ponente 65 % 1010 hPa 14 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.19 mm 7.1 ONO max 14.6 Maestrale 66 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.14 mm 13.3 S max 16.3 Ostro 71 % 1008 hPa 20 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° prob. 16 % 13.1 SO max 21 Libeccio 71 % 1007 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 12 % 20.7 SO max 40.5 Libeccio 70 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:35

