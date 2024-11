Meteo Andria, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 20 Novembre a Andria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,5°C e i 19,5°C. I venti soffieranno forti, con raffiche che potranno superare i 80 km/h, rendendo la giornata piuttosto ventosa e fresca.

Durante la notte, le condizioni iniziali presenteranno nubi sparse con una temperatura di circa 14,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, attorno ai 23,6 km/h, proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 93%. I venti continueranno a soffiare forti, con velocità che raggiungeranno i 33,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti si intensificheranno ulteriormente, con raffiche che potranno arrivare fino a 62,4 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’intensità del vento potrà rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con venti che continueranno a soffiare forti, raggiungendo punte di 87,7 km/h. La pressione atmosferica scenderà leggermente, portandosi a 1000 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della forza del vento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni ventose di Mercoledì, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 23.8 SO max 51.4 Libeccio 69 % 1008 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 28.3 SO max 54.6 Libeccio 67 % 1006 hPa 8 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° Assenti 28.8 SO max 54.4 Libeccio 59 % 1006 hPa 11 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° Assenti 32.8 OSO max 57.7 Libeccio 56 % 1003 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +18.4° Assenti 37.5 SO max 57 Libeccio 51 % 1001 hPa 17 cielo coperto +17.5° perc. +16.8° Assenti 32.9 SO max 62.4 Libeccio 58 % 1000 hPa 20 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° Assenti 49.1 OSO max 82.3 Libeccio 55 % 999 hPa 23 cielo coperto +15.9° perc. +15.1° Assenti 42.4 O max 72.9 Ponente 60 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:30

