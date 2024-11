Meteo Angri, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 13 Novembre a Angri si presenteranno caratterizzate da un persistente maltempo, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C. La situazione sarà ulteriormente complicata da un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno all’86%, rendendo l’aria piuttosto pesante. I venti, prevalentemente provenienti da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenzieranno piogge di intensità variabile, con valori di temperatura che si attesteranno tra 11,7°C e 12,7°C. La pioggia leggera e moderata continuerà a cadere, con accumuli che potranno raggiungere i 3,01mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 75-82%. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20,5 km/h.

Nella mattina, il maltempo non darà tregua. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, con cielo coperto e piogge leggere che si alterneranno a momenti di pioggia moderata. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,66mm fino a 0,7mm. L’umidità continuerà a essere elevata, intorno all’81%, e i venti si presenteranno con velocità di circa 10,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera attenuazione delle piogge, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 12,8°C, con un’umidità che continuerà a oscillare tra l’79% e l’86%. Le raffiche di vento saranno più contenute, con intensità che non supereranno i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno simili, con piogge leggere e moderate che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con un’umidità che si manterrà alta. Le precipitazioni si concentreranno in particolare tra le 18:00 e le 21:00, con accumuli che potranno raggiungere i 1,22mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui a persistere, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e a temperature fresche, mantenendo sempre un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Angri

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.2° perc. +11.4° 1.13 mm 11.9 NE max 16.2 Grecale 75 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.32 mm 15.1 NE max 19.9 Grecale 78 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° prob. 38 % 13.9 NE max 17.6 Grecale 76 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +12° prob. 48 % 12.2 NE max 15.7 Grecale 74 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.15 mm 10.5 NE max 13 Grecale 79 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.6° perc. +12.1° 0.84 mm 8 NE max 10.4 Grecale 83 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.92 mm 9.6 NE max 12.4 Grecale 86 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.6 mm 10.6 NNE max 13 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:43

