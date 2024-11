Meteo Angri, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Angri indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Nella mattina, si prevede che le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo i 17,8°C alle 06:00. Il cielo continuerà a essere coperto, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno nuovamente, raggiungendo un massimo di circa 21,6°C intorno alle 11:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa solo nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo un clima piuttosto umido.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà la discesa delle temperature. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e le condizioni meteo generali non faranno presagire eventi atmosferici significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà stabile, con una leggera possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle temperature gradevoli, anche se accompagnate da una certa umidità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Angri

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° prob. 22 % 4.1 ENE max 5.1 Grecale 61 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° prob. 22 % 3.1 ENE max 4.3 Grecale 62 % 1026 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° prob. 14 % 3.2 ENE max 4.2 Grecale 62 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.6° prob. 18 % 1.3 ESE max 3.4 Scirocco 49 % 1026 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 5.2 SO max 6 Libeccio 51 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 2.3 SO max 3.3 Libeccio 56 % 1025 hPa 19 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° prob. 3 % 4.4 ENE max 6.8 Grecale 57 % 1026 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.6 NE max 6.2 Grecale 59 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:47

