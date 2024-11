Meteo Aosta, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 16,8°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,5 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 8,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno all’1%, e l’umidità si manterrà attorno al 36%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, ma senza particolari disagi.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 10%. L’umidità scenderà ulteriormente, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature cominceranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 12,8°C. La brezza continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest, mantenendo una certa vivacità nell’aria.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 7°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo e un aumento della nuvolosità. Lunedì e Martedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 6°C e i 10°C. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili precipitazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.4° perc. +7.2° Assenti 7.8 ONO max 6.8 Maestrale 36 % 1019 hPa 5 cielo sereno +8.3° perc. +7° Assenti 8.2 ONO max 7.1 Maestrale 35 % 1018 hPa 8 cielo sereno +10.7° perc. +8.7° Assenti 8.4 ONO max 11.1 Maestrale 36 % 1016 hPa 11 cielo sereno +16.6° perc. +15° Assenti 11.8 O max 15.3 Ponente 24 % 1013 hPa 14 nubi sparse +15.2° perc. +13.7° Assenti 11.4 ONO max 16.5 Maestrale 36 % 1011 hPa 17 nubi sparse +8.6° perc. +6.9° Assenti 10.2 ONO max 11.3 Maestrale 61 % 1016 hPa 20 cielo coperto +7.5° perc. +5.5° Assenti 10.6 ONO max 13.2 Maestrale 62 % 1017 hPa 23 cielo coperto +6.9° perc. +4.9° Assenti 10.4 ONO max 13.1 Maestrale 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:55

