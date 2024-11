Meteo Aosta, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Aosta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con temperature miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si faranno sempre più consistenti. La temperatura si manterrà su valori relativamente alti, ma l’umidità sarà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi sui 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo segnalano un cambiamento significativo, con l’inizio di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 12°C, ma la percezione termica sarà inferiore a causa dell’umidità elevata, che raggiungerà il 93%. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.44 mm entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno instabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura scenderà a 9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 82%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare a 0.55 mm. La velocità del vento si attesterà sui 13 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, che diventeranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. Gli accumuli di pioggia saranno significativi, con valori che potrebbero superare i 3 mm entro la fine della giornata. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano una giornata di Martedì 19 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti, ma con un’alta umidità che renderà l’aria fresca. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni, con schiarite e una diminuzione delle precipitazioni, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.2° perc. +6.4° Assenti 5.5 O max 5.3 Ponente 66 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +7.8° perc. +6.4° 0.13 mm 8.2 O max 11.7 Ponente 78 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +8.8° perc. +7.6° 0.44 mm 8 O max 12.6 Ponente 92 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +12° perc. +11.1° 0.1 mm 12.5 O max 16.3 Ponente 73 % 1009 hPa 14 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° prob. 42 % 14.8 O max 19.2 Ponente 71 % 1007 hPa 17 pioggia leggera +7.2° perc. +5.2° 0.55 mm 10.5 O max 18.1 Ponente 97 % 1010 hPa 20 pioggia moderata +7.5° perc. +5.9° 2.62 mm 9.2 O max 14.6 Ponente 98 % 1008 hPa 23 pioggia moderata +7.4° perc. +5.9° 3.04 mm 8.4 O max 14.1 Ponente 98 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:53

