Meteo Arezzo, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Arezzo si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 19,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,1 km/h e i 7,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, con punte che toccheranno il 91% nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, Arezzo avrà un cielo con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale che si aggirerà attorno al 14%. La velocità del vento sarà leggera, mantenendosi sui 7,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 15,5°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 20%, e il vento manterrà una direzione costante da Nord Est.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente piacevole, con temperature che toccheranno il picco di 19,3°C alle 13:00. Il cielo sarà sereno, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento si manterrà costante, rendendo l’atmosfera fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Arezzo indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e Martedì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli per godere delle bellezze del territorio aretino.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10° perc. +9.2° Assenti 7.2 NE max 6.3 Grecale 79 % 1025 hPa 5 nubi sparse +9.6° perc. +8.8° Assenti 7.1 NE max 6.3 Grecale 90 % 1025 hPa 8 poche nuvole +13.6° perc. +13.1° Assenti 5.7 NE max 7.1 Grecale 79 % 1026 hPa 11 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 6.3 ENE max 8.7 Grecale 59 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 5.9 ENE max 8.2 Grecale 57 % 1023 hPa 17 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 7.9 NE max 7 Grecale 84 % 1025 hPa 20 cielo sereno +10.6° perc. +9.9° Assenti 6.7 NE max 6 Grecale 87 % 1026 hPa 23 poche nuvole +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.3 NE max 5.6 Grecale 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:57

