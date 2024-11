Meteo Arezzo, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature in lieve aumento durante il giorno. Le previsioni meteo indicano che la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 2,7°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un graduale riscaldamento. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo sarà sereno con poche nuvole. Le temperature si alzeranno progressivamente, partendo da 1,2°C alle 06:00 fino a raggiungere i 9,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, oscillando tra il 30% e il 48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili, intorno ai 1028hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C alle 13:00 e scenderanno gradualmente fino a 5,3°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, mantenendo un clima piacevole e fresco. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma senza compromettere il comfort.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 3,1°C alle 23:00, con un’umidità che si aggirerà intorno al 49%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un clima sereno e fresco, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero continuare a scendere leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.9° perc. +0.6° Assenti 5.1 NNE max 4.6 Grecale 60 % 1021 hPa 5 cielo sereno +1.3° perc. +1.3° Assenti 3.8 NE max 3.6 Grecale 49 % 1024 hPa 8 cielo sereno +4.4° perc. +4.4° Assenti 4.5 E max 5.5 Levante 44 % 1027 hPa 11 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.2 SSE max 4.8 Scirocco 31 % 1028 hPa 14 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.1 S max 5.6 Ostro 35 % 1029 hPa 17 poche nuvole +4.7° perc. +4.7° Assenti 4.1 NE max 4.2 Grecale 45 % 1031 hPa 20 cielo sereno +3.4° perc. +3.4° Assenti 3.1 ENE max 3.5 Grecale 48 % 1033 hPa 23 nubi sparse +3.1° perc. +3.1° Assenti 4 E max 3.9 Levante 49 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.