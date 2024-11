Meteo Argenta, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 10,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1030 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 12,8°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, portando a momenti di sole, soprattutto tra le 10:00 e le 12:00, quando le temperature toccheranno i 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà più leggera, con poche nuvole che permetteranno l’ingresso di qualche raggio di sole. L’umidità si attesterà intorno al 59%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord-Est, con intensità che varierà da una leggera brezza a momenti di calma.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo le nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 10,9°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare l’81%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che varierà. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, con una maggiore presenza del sole, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un lieve calo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.4° perc. +9.7° Assenti 3.7 ONO max 4.4 Maestrale 86 % 1030 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +9.4° Assenti 5 O max 5.1 Ponente 87 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.9° perc. +9.4° Assenti 5.8 ONO max 6.3 Maestrale 85 % 1030 hPa 10 poche nuvole +14° perc. +13.2° Assenti 5.2 NNO max 4.4 Maestrale 67 % 1031 hPa 13 poche nuvole +16° perc. +15.1° Assenti 4.7 NNE max 5.4 Grecale 59 % 1030 hPa 16 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 0.5 ONO max 3.7 Maestrale 70 % 1029 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 2.9 NNO max 4.7 Maestrale 77 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 4.9 ONO max 5.5 Maestrale 80 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.