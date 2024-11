Meteo Arzano, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 10 Novembre a Arzano si presenteranno favorevoli, con un predominante cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno da un minimo di 14,5°C al mattino fino a un massimo di 20,3°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con una percentuale che non supererà il 7%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che si manterranno sotto i 10 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con nubi sparse e una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1-3%. L’umidità sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno al 63%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 44%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,3°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza che renderà l’atmosfera ancora più gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 41%. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Arzano indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una bassa probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16° perc. +15.4° prob. 3 % 5.7 ENE max 9.8 Grecale 64 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.3° prob. 1 % 8.4 NE max 13.9 Grecale 68 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 7.8 ENE max 12.7 Grecale 67 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 7.7 ENE max 9.5 Grecale 47 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.4° Assenti 3.5 ESE max 9.2 Scirocco 41 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.7° perc. +17.9° Assenti 5.7 E max 14.5 Levante 48 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 7.3 ENE max 14.3 Grecale 53 % 1019 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 8.7 NE max 14.9 Grecale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.